كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول إجراء للرئيس الفرنسي بشأن احتجاجات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن إجراء حوار مجتمعي شامل لحل أزمة احتجاجات “السترات الصفراء“.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للمناخ، والتي استعرض خلالها استراتيجية حكومته المتعلقة بالانتقال البيئي.

ويأتي إعلان ماكرون عن الحوار المجتمعي ضمن بعض القرارات التي سيتخدها لتهدئة الشارع الفرنسي واحتجاجات “السترات الصفراء”.

وكانت حركة “السترات الصفراء”، التي تقود مظاهرات احتجاجية في فرنسا منذ أسبوعين، قد أعلنت أمس عن تشكيل وفد رسمي لبلورة مطالبهم وتقديمها للحكومة.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، يوم السبت الماضي، أطلقت الشرطة على إثرها الغازات المسيلة للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق المحتجين فى باريس.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، الأحد، أن حصيلة جرحى الاحتجاجات ارتفعت إلى 400 جريحًا، بينهم 28 عنصرًا من الشرطة وجهاز الإطفاء، تعبيرا عن غضبهم إزاء سلسلة زيادات في ضريبة الوقود.