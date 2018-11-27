اتحاد طنجة وأكادير يدشنان اليوم مغامرتهما الإفريقية من الدور التمهيدي

يخوض فريقا اتحاد طنجة وحسنية أكادير، عشية اليوم الثلاثاء، تجربة جديدة، هذه المرة على المستوى القاري، وذلك بخوضهما الدور التمهيدي لمنافستي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعصبة الأبطال الإفريقية.

وسيخوض الفريق الطنجاوي، بطل المغرب الموسم الماضي، أول تجربة له في أغلى المنافسات القارية، وذلك عندما يواجه، مساء اليوم على الساعة الثامنة مساء، إليكت سبورت التشادي، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي. ويسعى الفريق المغربي إلى تحقيق انتصار مهم في هذا اللقاء يسهل عليه مهمة العودة في الإياب.

وهو الهدف ذاته، الذي يصبو إليه فريق حسنية أكادير، في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، عنما يستقبل فريق الحرس الوطني من النيجر، بملب “أدرار”، على الساعة السادسة.