السكيرج: السجن ضد مسربي الفيديو حكم “كبير بزاف”.. والقرار بيد الملك محمد السادس

اعتبر الفنان الكوميدي البشير السكيرج أن الحكم الصادر في حق مسربي الفيديو المسيء إلى العائلة الملكية، واللذين قضت محكمة طنجة أمس الاثنين، بسنتين سجنا نافذا لكل منهما: “حكم قوي، وكبير بزاف”.

وأوضح السكيرج، في حديث مع “اليوم24″، اليوم الثلاثاء، أنه فكر في التنازل عن الشكاية التي سبق وتقدم بها ضدهما، والتي يتهمهما فيها بالسرقة، وأنه سيتواصل مع محاميه من أجل دراسة الموضوع، مشددا على أن “الأمر يظل في يد صاحب الجلالة”، على حد قوله.

وأضاف السكيرج، في حديث مع الموقع، أنه يجب إطلاق سراحهما “هادو جهلاء، الجهل هو لي كيعمل هادشي، ولا أظن أن الجهل يستحق عقوبة بحال هادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بطنجة المتهمين المتابعين بتهمة السرقة بسنتين سجنا نافذا لكل منهما، بعدما أحالتهما النيابة العامة مباشرة على جلسة المحاكمة، بناء على الشكاية التي تقدم بها السكيرج.