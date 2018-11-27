دراسة: 30 % من المغاربة يشتغلون في مهن لا تتناسب مع تكوينهم.. وهذه هي الأسباب!

كشفت دراسة حديثة، للشركة العالمية “كاسبيرسكي لاب” المتخصصة في أمن أنظمة المعلومات، مع مكتب الدراسات “أفيريتي”، أن 30 % من المغاربة يشتغلون في مهن لا تتناسب مع تكوينهم الأولي.

وأفادت نتائج البحث حول تصور وواقع مهن الأمن المعلومياتي بالمغرب، والذي تم إماطة اللثام عن نتائجه أمس الاثنين، أن ما يقرب 30 % من المستجوبين، من أصل 750 من المهنيين المغاربة موزعين على 40 مدينة، لا يعملون حاليا في المجال الذي تلقوا فيه تكوينهم.

وأفادت الدراسة، أن الأسباب التي تمت إثارتها أولا هي الافتقار إلى الفرص (51%)، وهو معدل يصل إلى 66% بالنسبة للنساء، واكتشاف وظيفة أكثر إثارة للاهتمام (29%)، أو الحصول على أجور أعلى (20%).

وتم إنجاز هذه الدراسة، أكتوبر الماضي، حيث تزيد أعمار الفئة المستجوبة عن 21 سنة، ومعظمهم من الموظفين (33%)، والأطر (23%)، والمهن الوسيطة (14%)، ومديري المقاولات الصغيرة والمتوسطة (10%).