مرة أخرى.. جلسة جديدة لسائق قطار بوقنادل ووقفات تضامنية أمام ابتدائية سلا

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة سائق قطار بوقنادل، المتابع في حالة اعتقال بتهمتي القتل والجرح الخطأ، التي وجهتهما له النيابة العامة بعد حادث السير الذي أودى بحياة 9 أشخاص وجرح العشرات من الركاب، بعد خروج القطار عن سكته.
ودعت عائلة السائق وأصدقاؤه في العمل وفعاليات حقوقية إلى تنظيم وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع السائق الذين اعتبروه كبش فداء في الملف مطالبين بإطلاق سراحه، ومحاسبة المسؤولين عن حادث القطار المآساوي.
وكانت أولى الجلسات في الملف قد عرفت تقديم دفاع السائق ملتمسا لإستدعاء مسؤولين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما طالب بتمتيع السائق بالسراح المؤقت.
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