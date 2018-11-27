عصبة الأبطال الأوروبية.. أقوى مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية، وبالضبط منافسات عصبة الأبطال، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القارة العجوز، التي ستعرف إجراء عدد من المباريات المهمة والحاسمة، برسم الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وستلقى مباراة روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني، النصيب الأكبر من الاهتمام، بالنظر لقوة الفريقين وكذا بحكم تنافسهما على صدارة المجموعة السابعة، إذ يحتل كلاهما الصدارة برصيد 9 نقاط، مع امتياز الفوز في المواجهة السابقة للفريق الملكي، وستنقل هذه المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1

وبالإضافة إلى هذه المواجهة، فإن مواجهة يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني، تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، خاصة لزملاء كريستيانو رونالدو، الراغبين في ضمان التأهل للدور الموالي، وكذا الاقتراب من ضمان الصدارة، وستنقل هذه المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إليكم برنامج باقي مباريات اليوم مع القنوات الناقلة :

أيك آثسنا – أجاكس أمستردام / 18:55 – beIN SPORTS HD 1

سيسكا موسكو – فيكتوريا بلزن / 18:55 – beIN SPORTS HD 2

بايرن ميونخ – بنفيكا / 21:00 – beIN SPORTS HD 5

مانشستر ينايتد – يونغ بويز / 21:00 – beIN SPORTS HD 2

ليون – مانشستر سيتي / 21:00 – beIN SPORTS HD 3

هوفنهايم – شاختار دونيتسك / 21:00 – beIN SPORTS HD 6