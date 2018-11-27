“فيك البرد..هاك لبس”..هكذا اختار شباب فاس مساعدة الفقراء والمتشردين

في مبادرة إنسانية، مع برودة الجو، أطلق شباب بمدينة فاس حملة “فيك البرد..هاك لبس”، وذلك بتعليق ملابس صوفية، ومعاطف..وكل ما قد يحتاجه الفقراء والمتشردون من ملابس تقيهم قساوة برودة فصل الشتاء، بالأعمدة الكهربائية، لتكون رهن إشارتهم.

وتناقلت عدد من من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، مجموعة من الصور التي تظهر قيام أصحاب هذه الحملة، بوضع الملابس على الأعمدة الكهربائية، وهي المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا.

ومن المنتظر أن يتم تعميم مبادرة “فيك لبس..أجي لبس” إلى مدن أخرى، بسبب الاستحسان الذي لقيته.

وتنضم هذه المبادرة، إلى عدد من الحملات التي تقوم بها جمعيات شبابية، حيث تقوم بزيارة مدن بعيدة من المغرب العميق، لمنحهم بعض المواذ الغذائية، والألبسة وكذا الأغطية التي تقيهم قساوة الجو، كما تنضاف إلى عدد من عمليات التكافل والتضامن التي يقوم بها المغاربة خلال شهر رمضان الكريم، أو عيد الأضحى.