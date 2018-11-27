اللجنة الشعبية باللد: قائد الشرطة متطرف وعنصري وغير مرغوب به

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجهت اللجنة الشعبية في مدينة تحية إجلال وإكبار للشباب الذين نظموا وقفات احتجاجية قانونية على دوار "غاني أفيف" يوميا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة الشعبية إن "الوقفات الاحتجاجية ستستمر لغاية نهاية الأسبوع احتجاجا على سلوك الشرطة وبلدية اللد العنصري؛ وبدلا من أن تقوم الشرطة بحماية المحتجين السلميين قامت باعتراضهم واستفزازهم".

وأضافت أن "شرطة اللد وقائدها المتطرف والعنصري هو شخصية غير مرغوب بها في اللد، فها هو يثبت المرة تلو الأخرى أنه يمارس دور الحاكم العسكري العنصري على أهلنا العرب؛ فهو يقوم بتحرير المخالفات الباهظة، ونصب الحواجز العسكرية، وترويع الآمنين وممارسة الإرهاب السلطوي من منطلقات عنصرية لا تمت للقانون بأي صلة؛ ويبدو أن تصرفاته العنصرية طالت كل بيت من بيوتنا وكل شاب من شبابنا".

وأكدت اللجنة الشعبية أنه "أكدنا المرة تلو الأخرى أننا طلاب حياة كريمة وطبيعية في ظل القانون، ولكن الذي ثبت أن قائد شرطة اللد يخالف القانون، وأن الشرطة لا تعبأ بقوانين ولا بقرارات محاكم كما حصل في الأسبوع الماضي في بيت عمر شعبان".

وختمت بالقول إنه "بدأنا التحضيرات للمظاهرة الجبارة التي ستكون، بإذن الله، يوم الجمعة القادم".