اغتيال العالم السني الإيراني عبدالغفور رخشاني أمام منزله شمال إيران

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:45 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

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كشفت مصادر إيرانية سنية محلية عن اغتيال الشيخ “عبدالغفور جمالزهی رخشاني” إمام و خطيب أهل السنة بمدينة رضا آباد بمحافظة كلستان الإيرانية الواقعة شمال إيران.

ووفقاً للمصادر الإيرانية اغتيل الشيخ عبدالغفور رخشاني من قبل أشخاص مجهولين تابعين للنظام الإيراني أمام منزله بعد عودته من صلاة فجر اليوم الثلاثاء.

يشار على أن العالم الجليل عبدالغفور تميز بغزارة علمه إضافة إلى إجادته للتفسير والحديث ويعتبر من العلماء الذين يئمهم أبناء أهل السنة والجماعة في إيران.