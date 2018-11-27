شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اغتيال العالم السني الإيراني عبدالغفور رخشاني أمام منزله شمال إيران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:45 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م
المناطق-الرياض
كشفت مصادر إيرانية سنية محلية عن اغتيال الشيخ “عبدالغفور جمالزهی رخشاني” إمام و خطيب أهل السنة بمدينة رضا آباد بمحافظة كلستان الإيرانية الواقعة شمال إيران.
ووفقاً للمصادر الإيرانية اغتيل الشيخ عبدالغفور رخشاني من قبل أشخاص مجهولين تابعين للنظام الإيراني أمام منزله بعد عودته من صلاة فجر اليوم الثلاثاء.
يشار على أن العالم الجليل عبدالغفور تميز بغزارة علمه إضافة إلى إجادته للتفسير والحديث ويعتبر من العلماء الذين يئمهم أبناء أهل السنة والجماعة في إيران.
شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال العالم السني الإيراني عبدالغفور رخشاني أمام منزله شمال إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .