ماكرون يقول إن فرنسا ستغلق 14 مفاعلاً نووياً بحلول 2035

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم إغلاق اربعة إلى ستة منها بحلول 2030.

لكن في خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة قال ماكرون إن "خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها".