انت الان تتابع تقرير بريطاني: اتفاق ماي بشأن «بريكست» يدمر المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ م

البريكست

كشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من شأنه أن يجعل تمويل الخدمات العامة في المملكة المتحدة صعب على خلفية خفض العائدات الضريبية، وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن تقريرا بعنوان "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" نشر اليوم قيم تداعيات اتفاق ماي فيما يخص خروج البلاد من التكتل الأوروبي إلى جانب الفترة الانتقالية المقررة بـ21 شهرا والتي يتبعها اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وخلص التقرير إلى أن العائدات المالية ستتراوح بنسبة 0.4% و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، وخلال خطاب رئيسة الوزراء البريطانية، الموجه للشعب البريطاني في نهاية الأسبوع الماضي لتعزيز دعم اتفاق "بريكست"، كتبت: "إننا سنكون قادرين على إنفاق أموال دافعي الضرائب البريطانيين على أولوياتنا الخاصة