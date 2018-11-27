«أسرته ماتت حزنا».. قصة «الندم والدموع» بزنزانة مايو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حمدي سجن في قضية مخدرات.. والدته لم تتحمل صدمة فراقه فتوفت حزنا عليه.. لحقها والده بعدها بعدة أيام وشقيقه مات في أثرهما.. المتهم حاول قتل نفسه قبل الإفراج عنه بأيام قليلة
تحرير:محمد رشدي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م
انتحار -أرشيفية-
بالرغم من أن موعد الإفراج بالنسبة للمسجونين، يمثل سعادة وفرحة كبيرة لا تعادلها فرحة أخرى وينتظرون بشوق وصبر وقت الإفراج لنيل حريتهم، إلاّ أنه في قسم شرطة مايو كان للمسجون «حمدي محمد» رأي آخر، فمع اقتراب موعد الإفراج عنه، أقدم على محاولة قتل نفسه في الحجز، ليثير حيرة ضباط وأفراد القسم والسجناء. التفاصيل الكاملة لمحاولة السجين، الانتحار، يرويها مصدر أمني لـ التحرير، مؤكدا أن «حمدي» 31 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، من عائلة محترمة ليست لها أي سوابق، إلاّ أنه بعد تخرجه من الجامعة اختار الطريق الأسهل للثراء، وهو الاتجار في المواد المخدرة.
أمك ماتت ويضيف المصدر «أنه تم ضبطه وإحالته للمحكمة التي عاقبته بالحبس عاما مع الشغل مما تسبب له بصدمة كبيرة له، ولأهله، بعد أن تم وصمهم بعار الحبس، وظلّ حمدي طيلة 8 أشهر، مثالاً للمسجون المثالي، يلتزم بتعليمات السجن، لا يثير المشاكل داخل الحجز، إلى أن زاره والده وشقيقه وأخبراه بأن والدته توفّت
ويضيف المصدر «أنه تم ضبطه وإحالته للمحكمة التي عاقبته بالحبس عاما مع الشغل مما تسبب له بصدمة كبيرة له، ولأهله، بعد أن تم وصمهم بعار الحبس، وظلّ حمدي طيلة 8 أشهر، مثالاً للمسجون المثالي، يلتزم بتعليمات السجن، لا يثير المشاكل داخل الحجز، إلى أن زاره والده وشقيقه وأخبراه بأن والدته توفّت نتيجة تدهور حالتها الصحية حزنًا عليه بعد حبسه».أبوك مات
ويتابع «انزوى حمدي في زنزانته حزينا، وظل عدة أيام بدون نوم حزنا على والدته وإحساسه بالذنب تجاهها وأنه المتسبب في وفاتها، ولم تتوقف دموعه حزنا عليها، وبعد مرور 35 يوماً جاءه أخوه في زيارة ليخبره بأن والده توفى حزنا على والدته بسبب حبه الشديد لها، وعدم احتماله صدمة فراقها، فأصيب بذبحة صدرية توفى على أثرها على الفور».
وأردف المصدر «حمدي ازداد حزنا على حزنه، وكره نفسه وحياته وأصيب باكتئاب شديد، خاصةً أنه كان شديد التعلق بوالديه، إلاّ أن شقيقه الأصغر ظل يهوِّن عليه صدمة الفراق، وأخبره بضرورة الخروج من حالة حزنه خاصةً أنه على وشك الإفراج عنه، وأنه بانتظاره ليكونا سندا لبعضهما البعض، بعد وفاة والديهما.أخوك مات
واستكمل «لم يمر سوى أسبوعين، ولقى شقيقه حتفه في حادث سيارة، فأصيب حمدي بصدمة عصبية واكتئاب شديد نتيجة فقدانه لجميع أسرته، وأصبح وحيدا، وإحساسه بالذنب بأنه المتسبب في جميع ما حدث، خاصةً أن تسلسل الأحداث بدأ بحبسه، وفي لحظة حزن فكر في الانتحار شنقاً إلاّ أن زملاءه المحبوسين قاموا بمنعه، فقام بجلب معلقة وسنّ طرفها لتصبح مدببة، وقام بقطع شرايين يده اليسرى، ولم يكتف بذلك بل قام بطعن نفسه في رقبته، ليقع وسط غرفة الحجز غارقا في دمائه.
وأضاف المصدر «بعد أن قام بطعن نفسه، قام زملاؤه بالصياح، وقام أفراد الشرطة بنقله إلى مستشفى قصر العيني، بين الحياة والموت، وظل في العناية المركزة لأكثر من 5 أيام، إلى أن تحسنت حالته الصحية، وقام بالرجوع لمحبسه مرةً أخرى لاستكمال مدة حبسه، التي لم يتبق منها سوى أيام معدودة.جملة الانتحار
يذكر أن مركز أبحاث «دفتر أحوال» أصدر تقريرا بعنوان «مرصد وقائع الانتحار في مصر» لرصد وقائع الانتحار في الفترة بين عامي 2011 و2017. بلغ إجمالي الوقائع 1746 واقعة منها 283 واقعة شروع في الانتحار، حصد عام 2017 العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 422 واقعة، منها 62 واقعة شروع في الانتحار، يليه عام 2015 بعدد 295 واقعة منها 31 واقعة شروع في الانتحار، بينما حصد عام 2011 العدد الأقل من الوقائع بإجمالي 152 واقعة، منها 40 واقعة شروع في الانتحار.
أوضح المسار الجغرافي للمرصد، أن محافظة الجيزة كانت الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 334 واقعة، منها 39 واقعة شروع في الانتحار، تليها محافظة القاهرة بإجمالي 230 واقعة، منها 53 واقعة شروع فى الانتحار، اتضح من البحث أن بعض المحافظات الحدودية كانت الأقل فى عدد الوقائع، فقد بلغ عدد الوقائع فى محافظتي جنوب وشمال سيناء 5 وقائع فى كل محافظة منها واقعتا شروع في الانتحار بمحافظة جنوب سيناء وواقعة واحدة شروع في الانتحار بمحافظة شمال سيناء.
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