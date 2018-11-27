انت الان تتابع فان ديك محذرًا: سان جيرمان ليس نيمار ومبابي فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ م

قال مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك، إن باريس سان جيرمان يملك الأسلحة لإيذاء الريدز، وذلك على الرغم من غياب الثنائي نيمار وكيليان مبابي عن موقعتهما غدًا بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن قائمة الفريق الفرنسي تعج بالعديد من اللاعبين الجيدين، ويتوجب على لاعبي الليفر احترامهم، خاصة أنهم قادرون على تعويض غياب نيمار ومبابي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تركيز ليفربول على أنفسهم وقدرتهم على الضغط على سان جيرمان وعدم منحهم فرصة فرض أسلوبهم، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأضاف فان ديك: "نرغب في الفوز في باريس، فلن ندخل المباراة من أجل التعادل، ولن نذهب من أجل شيء سوى تقديم مستوى جيد ومحاولة تحقيق الانتصار، وذلك على الرغم من صعوبة الأمر، خاصة أن سان جيرمان لم يخسر أي مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولم يخسر على ملعبه منذ فترة طويلة". وتابع المدافع الهولندي: "علينا