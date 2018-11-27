انت الان تتابع نقيب الإعلاميين: ندعم السعودية في مواجهة المؤامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ م

السيسي ومحمد بن سلمان

أكد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، اليوم الثلاثاء، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية عبر تاريخ ممتد من الأخوة والمحبة والمواقف التي لا يمحوها الزمان ولا ينكرها إلا جاحد، قائلا إن الدولة المصرية قيادة وشعبا تقف خلف المملكة العربية السعودية في مواجهة المؤامرة التي تدبرها لها قوى الشر والتي لن تنال أبدا من المملكة ومن أمنها وأمن واستقرار الخليج العربي، معربا عن ثقته الكاملة في القيادة الرشيدة والحكيمة للمملكة العربية السعودية.

وناشد، الكنيسي جموع الإعلاميين في مصر والوطن العربي الانتباه لما يدبر لضرب وحدة الأمة العربية، وأداء دورهم القومي في الذود والدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية.اقرأ أيضا| الترحيب بـ«بن سلمان».. وهدان: مصر لا تنسى الجميلواستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،