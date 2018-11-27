نقيب الإعلاميين: ندعم السعودية في مواجهة المؤامرات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ م
السيسي ومحمد بن سلمان
أكد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، اليوم الثلاثاء، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية عبر تاريخ ممتد من الأخوة والمحبة والمواقف التي لا يمحوها الزمان ولا ينكرها إلا جاحد، قائلا إن الدولة المصرية قيادة وشعبا تقف خلف المملكة العربية السعودية في مواجهة المؤامرة التي تدبرها لها قوى الشر والتي لن تنال أبدا من المملكة ومن أمنها وأمن واستقرار الخليج العربي، معربا عن ثقته الكاملة في القيادة الرشيدة والحكيمة للمملكة العربية السعودية.
وناشد، الكنيسي جموع الإعلاميين في مصر والوطن العربي الانتباه لما يدبر لضرب وحدة الأمة العربية، وأداء دورهم القومي في الذود والدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية.اقرأ أيضا| الترحيب بـ«بن سلمان».. وهدان: مصر لا تنسى الجميلواستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،
وناشد، الكنيسي جموع الإعلاميين في مصر والوطن العربي الانتباه لما يدبر لضرب وحدة الأمة العربية، وأداء دورهم القومي في الذود والدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية.
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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مطار القاهرة الدولي، وشهد مطار القاهرة، استعدادات خاصة لوصول ولي العهد، إذ قامت سلطات تأمين المطار بتمشيط المنطقة، وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم تعليق الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار.
ومن المقرر أن يعقد السيسي وولي العهد السعودي قمة مصرية سعودية يتناولا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.
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