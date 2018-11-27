انت الان تتابع بنك الإمارات: الهاتف المحمول أهم أسباب التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ م

أكد المشاركون في فعاليات مؤتمر بافكس للدفع الإلكتروني، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري، بمركز المؤتمرات الدولي، أن "المحمول" ساهم بشكل كبير في التحوّل الرقمي في المجتمعات الغربية، وأن ارتفاع المستخدمين للهواتف الذكية في المجتمعات العربية يمكن أن يشكّل نواة قوية لنشر مفهوم ونجاح التحوّل الرقمي. وقال باولو باربسينو، رئيس القنوات المصرفية الإلكترونية ببنك الإمارات دبي الوطنى، إن التحوّل الرقمي بدأ في العالم منذ نحو 15 عامًا.

وأوضح باولو، أن الهاتف المحمول أحد أهم أسباب التحوّل الرقمي فعلي سبيل المثال استخدام العملاء لـ"الأونلاين بانكينج" يتم بشكل أسبوعي، بينما المحمول يتم استخدامه بشكل يومي في حياة كل شخص، وهو ما يؤكد العائد القوي، الذي يمكن تحقيقه من الاعتماد على الهاتف المحمول. وقال أدريان بيكرينج، المدير الإقليمي لشركة