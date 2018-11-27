انت الان تتابع ده ميت مقتول.. كيف تستخرج النيابة الجثث من المقابر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نيابة كفر شكر بالقليوبية قررت استخراج جثة طفل من المقابر بعد وجود شبهة في مقتله على يد عشيق والدته.. النيابة العامة تعرض الأمر على الطب الشرعي أولا

قرار فني فريد من نوعه، يصدره وكيل النائب العام في حالات خاصة جدا، وهو «استخراج الجثة من المقابر»، فأمس قررت نيابة كفر شكر بالقليوبية، استخراج جثة طفل من مقبرته، دلت التحريات أنه قتل على أيدي عشيق أمه بمساعدة والدته وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وضبط وإحضار والدة الطفل المجني عليه الهاربة، وبالفعل أصدرت النيابة العامة قرارا باستخراج الجثة من المقبرة، وفحصها من جديد وعمل المناظرة الثابتة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها، وطلبت إجراء تحريات تكميلية جراء الواقعة.

صرحت نيابة كفر شكر في وقت سابق، بدفن جثة الطفل "إبراهيم.أ"، 10 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بعدما أقرت والدته نادية.م، أنه وفى أثناء لهو نجلها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة (فر قائدها هاربًا عقب الحادث) مما أدى لحدوث إصابته (كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ) ولم تشتبه في وفاته جنائيًا، حتى تقدم

صرحت نيابة كفر شكر في وقت سابق، بدفن جثة الطفل "إبراهيم.أ"، 10 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بعدما أقرت والدته نادية.م، أنه وفى أثناء لهو نجلها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة (فر قائدها هاربًا عقب الحادث) مما أدى لحدوث إصابته (كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ) ولم تشتبه في وفاته جنائيًا، حتى تقدم عمه ببلاغ إلى النيابة اتهم فيه أم الطفل بقتل ابن شقيقه بمعاونة عشيقها.

أخطر مدير المباحث الجنائية بدوره مدير أمن القليوبية، وتبين من التحريات أن عم المجني عليه "هيثم.ب"، 35 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضية مخدرات تقدم للنيابة العامة واتهم والدة المتوفى (المبلغة) بالتسبب في وفاة نجل شقيقه بالاشتراك مع "محمد.أ"، جامع قمامة، ومقيم بكفر علي شرف الدين بكفر شكر.

في ضوء بلاغ النيابة العامة، أجرى رجال المباحث تحريات إضافية للحادث، وتبين بالفعل وجود علاقة غير شرعية بين والدة الطفل المجني عليه، وآخر جامع قمامة، يدعى محمد، ألقى القبض عليه، وبتضييق الخناق عليه أقر بصحة وجود علاقة بوالدة الطفل المتوفى والإقامة معها بشقة مستأجرة، وأنه بتاريخ الواقعة وفي أثناء قيامه بإصلاح "تروسيكل"، أمام مسكنها وفي أثناء قيام الطفل باللهو أمامه ورغبته في التوقف عن ذلك، ألقى آلة حادة (بلطة) صوبه فاصطدمت برأسه أحدثت إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى على أثرها وقيامه بالاتفاق مع والدته على اختلاق واقعة وفاة نجلها على أنها نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به.

أرشد المتهم عن الآلة الحادة المستخدمة في الواقعة (بلطة) وتم التحفظ عليها، قبل أن تهرب والدة الطفل القتيل، وتبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في 4 قضايا متنوعة (إخفاء مسروقات - تبديد - سرقة).

حالات فريدة

«التحرير» ناقشت الحالات التي تستدعي استصدار قرار من قبل النيابة العامة، باستخراج جثث لمجني عليهم بعد التصريح بدفنهم مسبقا، مع الفقيه القانوني المستشار رامي عبد الهادي، رئيس المحكمة الأسبق.

في البداية يقول المستشار رامي عبد الهادي، إنه وفي الحالات العادية ككبار السن مثلا أو الحالات المرضية المدعمة بشهادة وتقارير طبية مختومة، يصدر مفتش الصحة قرارا بدفن جثة المتوفى، ومن الممكن أن يجري مناظرة بنفسه على الجثة للتأكد من ذلك، أما إذا تقدم أحد أهالي المجني عليه المتوفى، بـ«شكاية» إلى النيابة العامة، يثبت فيها شكه في وجود شبهة جنائية في وفاة ذويه، يتم أخذ أقواله في محضر تحقيق وتحقق النيابة في كل تفاصيل ما يدلي به من أقوال.

يضيف رئيس المحكمة الأسبق، أنه يتم عرض مذكرة تعدها النيابة العامة بعد التحقيق مع صاحب الشكوى، على مصلحة الطب الشرعي، لبيان وجود جدوي من استخراج الجثة من مدفنها من عدمه، بمعنى أن النيابة تستعلم من الطب الشرعي -بعد مخاطبتها بتفاصيل ما استحدث من تحقيقات- عن الجدوى الطبية والفنية من استخراج الجثة، هل ستظهر جديدا أم لا؟ وبناء عليه يبحث الطب الشرعي في مذكرة النيابة العامة ويدرس على وجه الدقة توقيت دفن الجثة، وفي أى تربة تحديدًا (تربة رملية، أم خصبة، أم طينية).

وتابع المستشار عبد الهادي مشيراً إلى أنه إذا تمت الوفاة نتيجة طعن نافذ بسلاح، منذ 5 أو 6 أشهر مثلا، فهنا لا تكون جدوى من استخراج الجثة، لأنها ستكون قد تحللت بالفعل، لكن لو هناك شكوك في وفاة المجني عليه نتيجة الخنق مثلا، فهنا من الجائز أن تظهر معاينة وتشريح الطب الشرعي للجثة وجود كسر في الفقرات العنقية مثلا.

وشرح موضحا أنه وفي بعض الحالات من الجائز أن يكون المجني عليه قد ضرب رأسه في الأرض أو في قطعة حديدية، وهنا يظهر الطب الشرعي بعد استخراج الجثة وتشريحها وجود شرخ في قاع الجمجمة من عدمه.

واستدرك قائلا: "نبش القبور أمر جلل، ومجرم دينيا، لذلك تتوخى جهات التحقيق الحذر وتتخد كل حالات الحيطة وإخطار المحامي العام الأول للنيابات والنائب العام شخصيا، قبل إصداوها قرار استخراج الجثة من المقابر، لما لجسد الإنسان من قدسية أمرنا بها الله عز وجل".

بعدما يرسل الطب الشرعي رأيه الفني والطبي بشأن وجود جدوى من عدمها، جراء استخراج الجثة من المقابر، يوضح «عبد الهادي» أنه يتم تكليف أحد أعضاء النيابة العامة بصحبة الطبيب الشرعي، للتوجه إلى المقابر، وينزل وكيل النيابة بالفعل إلى داخل التربة بنفسه، ويتم استخراج الجثة في الحال ويفحصها الطبيب الشرعي في مكانها، ويأخذ ما يتطلبه ويخدمه في التحقيق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

وتابع موضحا أنه يتم أخذ أقوال جميع أفراد المجني عليه قبل البدء في استخراج جثة ذويهم، ويتم السؤال عن شكل ولون الكفن الموضوع به جثة المجني عليه، وفي أى مكان تم وضع الجثة على وجه الدقة داخل المقابر، حتى لا يختلط الأمر على وكيل النيابة والطبيب الشرعي اللذين سيفحصان الجثة من جديد.

واستكمل أنه من بين الحالات التي تجيز للنيابة العامة استصدار قرار باستخراج الجثة من المقابر هو محضر تحريات المباحث يقدمه ضابط الشرطة إلى النيابة العامة يشرح فيه احتمالية وجود شبهة جنائية في وفاة أحد الأشخاص مثلا، فتحقق النيابة في المحضر الوارد إليها وتصدر قرارا فيما بعد باستطلاع رأى الطب الشرعي أولا.

جثة منشأة ناصر

ضرب المستشار رامي عبد الهادي مثالا أوضح فيه أنه وخلال غضون عام 2006، حينما كان عضوا بالنيابة العامة بدائرة منشأة ناصر بالقاهرة ورد إليه بلاغ من أحد الأشخاص يفيد اشتباههم في وفاة أحد الأشخاص المحبوسين داخل سجن الحضرة، وأنه توفى نتيجة تعرضه للتعذيب، ودللوا على ذلك بوجود «زرقان وتورم» في ظهره، وحينما كانت والدته تزوره قبل وفاته بيومين كان عاديا وطبيعيا، ولم يلحظ عليه أى علامات مرض، قبل أن يتم استصدار قرار باستخراجه من مدفنه.

واختتم قائلا: «فتحنا المقابر وطلعنا الجثة بعد 3 شهور من دفنها.. لقيناه هيكل عظمي، والتقرير الطبي قال إن الوفاة طبيبعة ولا توجد شبهة جنائية».