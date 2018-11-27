ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية "صور"

يلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وينشر "الخليج 365"ـ صوراً تظهر سمو ولي العهد وهو يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ويأتي هذا ضمن زيارة ولي العهد السعودي لمصر، في إطار جولته العربية.