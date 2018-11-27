"دائرة النقل" في أبوظبي تُعلن تعليق وخفض وإعفاء رسوم مُختلفة

أعلنت "دائرة النقل" عن إعفاء وتعليق وخفض رسوم مختلفة لتشجيع الاستثمار ودعم الشركات المحلية والقطاع الخاص في العاصمة الإماراتية. وطبقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" - تابعها "الخليج 365" - فإن "دائرة النقل" أعفت جميع المطورين من رسوم مشاركة مشاريع النقل التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2018، إضافة لتعليق تطبيق رسوم مشاركة المطورين في مشاريع النقل من العام الحالي وحتى العام 2020. وتابعت الوكالة:"وخفضت "دائرة النقل" بـأبوظبي رسم مشاركة الشركات المشغلة لسيارات الأجرة بنسبة 40% لكل كيلومتر منتج بهدف تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وتطوير نوعية وجودة خدماتها المقدمة للمجتمع".

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