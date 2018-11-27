ماكرون يعلن إغلاق فرنسا 14 مفاعلاً نووياً بحلول 2035

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم إغلاق أربعة إلى ستة منها بحلول 2030.
لكن فى خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة قال ماكرون إن "خفض دور الطاقة النووية لا يعنى التخلى عنها".
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