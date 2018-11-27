شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس« المصريين الأحرار» يجتمع بأمانة البحيرة عقب إعادة الهيكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى سياق متصل، عقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا مع هيئة مكتب الحزب بمحافظة البحيرة وذلك بمقر الحزب الرئيسى، وذلك بحضور جاسر العبيدي أمين الحزب بالبحيرة، وأحمد حمودة أمين تنظيم الحزب، وكافة أعضاء هيئة المكتب.

وحسب بيان صادر عن الحزب ، قال رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن الحزب يُكرث جهوده لخدمة الوطن والمواطنين بكافة السُبل ويعضد القيادة السياسية فى توجهات بناء الوطن فى صورته الجديدة للتخلص من الموروث الثقيل.

وأضاف خليل، أن الحزب يتحرك بخطوات ثابته لدعم وتعزيز الشباب والمرأة وإعداد كوادر تخدم الوطن فى كافة المواقع، وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والتحول إلي مجتمع منتّج.