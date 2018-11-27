شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يلتقى الوفد المرافق لـ محمد بن سلمان..وجلسة نقاش بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان، مضيفا أن هناك 30 صحفيا سعوديا و30 صحفيا مصريا يتواجدون الآن علي طاولة المجلس الأعلى لفتح نقاش مجتمعى مثمر بين الجانبين .

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال لقائه بالوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى، إن الجلسة ستشهد بعض محاور النقاش التي تهم الإعلام المصري والسعودي حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وأخر مستجدات المشكلة اليمنية هل تنتهي سلما في ظل تعنت الحوثيين.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتبادل الزيارات بين الصحفيين والإعلاميين المصريين والسعوديين.