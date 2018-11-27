شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": القيادة السياسية مهتمة بمشروعات الشباب.. والمحافظون العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب غياب عدد من المحافظين عن حضور اجتماعات اللجنة البرلمانية، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من سيد عبدالوهاب، سيد سلطان، عضوي مجلس النواب بشأن حاضنات الأعمال في محافظتي الفيوم والمنيا.

وقال "مرعى "خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم ,أنه فى الوقت الذى تهتم فيه القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة لدعم الشباب، لا يحضر المحافظين منذ عامين للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وهو أمر يثير الدهشة .

و تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عطية مسعود، بشأن منطقة الصناعات الصغيرة بوادي النطرون.