شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طلعت السويدى: القاهرة والرياض قادرتان على حماية الأمن العربى والخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، زيارة ‏الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى القاهرة بأنها مهمة وتاريخية وتؤكد على مدى العلاقات التاريخية والمتفردة والوطيدة بين القاهرة والرياض، مشيدا بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ولى العهد السعودى.

وأوضح السويدى، فى بيان له اليوم، أن هذه الزيارة أكدت للعالم كله أن القاهرة والرياض كيان واحد وأنهما قادرتان على الحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى، مؤكدا على أهمية المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان، والتى دارت حول العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض ومناقشة المشكلات داخل المنطقة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والسعودية، مؤكدا أن الرأى العام العالمى على وعى وادراك كاملين أن العلاقات بين مصر والسعودية لها خصوصية شديدة، أثبتت صلابتها على مدار التاريخ فى محطات كثيرة، وأن السعودية على مدار القرن الماضى كان لها مواقف شريفة وصلبة وداعمة لمصر فى مراحل تاريخية وفاصلة فى تاريخ مصر المعاصر مثل العدوان الثلاثى 1956، وأثناء حرب 1967، ومواقف الملك فيصل بقطع البترول عن الغرب لصالح مصر إبان حرب أكتوبر 1973 إضافة إلى الموقف التاريخى من السعودية الداعم لمصر، وشعبها فى ثورة 30 يونيو عام 2013، ومواقف الملك سلمان التى تعتبر امتدادا لتلك المحطات المهمة فى تاريخ العلاقات بين القاهرة والرياض.