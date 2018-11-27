2400 حالة سرطان جديدة في الكويت سنوياً

أعلن رئيس قسم العلاج الإشعاعي في مركز ​الكويت​ لمكافحة ​السرطان​ الدكتور ​خالد الصالح​ عن تسجيل أكثر من 2400 حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام في الكويت، مبينا أن العلاجات الموجهة، ومنها ما يصاحب العلاج الإشعاعي أدت إلى تحسن في نسب الحياة.

وفي تصريح صحافي على هامش الدورة التدريبية بين أطباء مركز الكويت لمكافحة السرطان، قال الصالح إن "مركز الكويت لمكافحة السرطان في الكويت من أوائل المراكز التي قدمت بحثاً قبل 7 سنوات حول العلاجات الموجهة، وتم نشره قبل 5 سنوات في ​الولايات المتحدة​ بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وأوضح أن المركز مازال يواكب التطورات العلمية المتسارعة في مجال العلاجات المقدمة لمرضى السرطان، بالإضافة للتطور في الأجهزة، كما يحرص المركز على إقامة الورش والدورات المتخصصة للعاملين فيه رغبةً في تعريفهم بما وصل إليه العلم والبحوث في هذا المجال، ولتبادل الخبرات مع المراكز ذات الاختصاص، بما يعود بالنفع على مقدمي ومتلقي الخدمة الصحية في الكويت، وشكر الدكتور الصالح المركز على إتاحة الفرصة لاستضافة الخبراء كما شكر الأطباء الحضور على تفاعلهم متمنياً النجاح والتوفيق للجميع".