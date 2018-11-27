باتروشيف: رجال البحرية الأوكرانية أصبحوا ورقة مساومة في لعبة كييف السياسية

أعلن سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ نيقولاي باتروشيف بأن "رجال ​القوات​ البحرية الأوكرانية أصبحوا ورقة مساومة في اللعبة السياسية للرئيس الأوكراني، ​بيترو بوروشينكو​، الطامح لتعزيز فرص بقائه في السلطة".

وأوضح باتروشيف في حديث لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية أن "البحارة الأوكرانيين أصبحوا ورقة مساومة في لعبة بوروشينكو السياسية وحلفائه"، مشيراً الى "أنهم مستعدون لارتكاب أي جريمة ليزيدوا فرص البقاء في السلطة، وهي ليست كبيرة في الظروف الراهنة كما هو معروف". وأكد أن "فرض الأحكام العرفية في ​أوكرانيا​، يسمح بإلغاء ​الانتخابات الرئاسية​ بحجة حماية البلاد".

وعن الرئيس الأوكراني بوروشينكو علق باتروشيف مؤكداً أنه " مرة أخرى عبر الاستفزاز على الحدود أنه يعتزم في ظل عدم وجود برنامج انتخابي واضح، بناء حملته الانتخابية فقط عبر تضخيم تهديدات وهمية وفرض الأحكام العرفية وتقييد حقوق وحريات المواطنين جزئيا قد يصاحبه إلغاء الانتخابات الرئاسية بحجة حماية أوكرانيا".

وأشار الى أنه "بكلمة واحد، تصرفات كييف أصبحت مصدر تهديد دائم، وحادثة الأحد في البحر، سطر جديد في قائمة جرائم سلطات كييف".