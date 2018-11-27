خوري:مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون انفسهم اقوى من القانون

علق وزير الإقتصاد ​رائد خوري​ على مصادرة أحد المولدات في منطقة الحدت بالقول :"تحية من القلب إلى مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والامنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون"، مضيفا :"لتكن مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون انفسهم اقوى من القانون وقرارات ​الدولة اللبنانية​".

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