جنبلاط شجب التشهير بالحريري: الحكومة اولوية

اشار رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الاسف لأي شيء حتى لو ادى الامر الى التدهور الاقتصادي، هكذا تبدو الصورة على الاقل. وإذ ارى تلازم المسارات من ​العراق​ الى ​لبنان​ مرورا ب​سوريا​ اجدد دعوتي الى التسوية وأشجب التشهير برئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، مؤكدا ان "الحكومة اولوية".

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