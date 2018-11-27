صحناوي: لن نذهب للفلفة ما حصل بالرملة البيضاء وبدأنا اولى المحطات للوصول للحقيقة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ الى ان هناك اصرار على عدم لفلفة موضوع التحقيقات حول ملف الفيضانات في ​الرملة البيضاء​ وبدأنا اولى المحطات للوصول الى الحقيقة حيث اجتمع المسؤولون جميعاً امس وقدموا افاداتهم امام النواب، موضحا ان هناك فرق في تصريحات المسؤولين في اللجنة النيابية بالامس، ولذلك يجب استتباع الموضوع بمحطات اخرى، كما ان هناك مسار قاضي الى جانب المسار النيابي.

واعتبر صحناوي في حديث تلفزيوني، ان عملية الاصلاح تبدأ بتحديد المسؤوليات في مختلف الملفات ونترك للقضاء تحديد هذه المسؤوليات، وكنواب علينا العمل من اجل خدمة الناس وسد الثغرات من خلال الضغط الذي باستطاعتنا ان نقوم به. ورأى ان الاهم اليوم هو ايقاف نظام الفساد القائم، واوضح ان وزير الدولة ل​مكافحة الفساد​ ارسل عشرات الملفات الى القضاء لمتابعتها، الا ان الوزارة لا تملك هيكلية لمتابعتها.

اضاف صحناوي "ازمة النازحين ازمة وطنية كانت تستحق استنفار كل القوى السياسية لاعادة النازحين الى بلدهم بافضل الظروف الممكنة، ولكن للاسف هناك عدة محاور تعمل ضد هذا الملف، واكد ان لا توافق وطني حول ملف النازحين وليس هناك توافق دولي ايضاً وهو الامر الذي اكده الفاتيكان ايضاً، وكنا قد تأملنا بالمبادرة الروسية وكانها تفرملت اليوم وللاسف افرقاء عدة ينتظرون الخارج انما فريقنا لا يقوم بذلك ومهما قال المجتمع الدولي يجب اتخاذ اجراءات لحماية لبنان".