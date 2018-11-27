لجنة التربية استكملت البحث في مشروع قانون لانشاء هيئة ضمان جودة التعليم

استكملت لجنة التربية في جلسة عقدتها برئاسة النائب ​بهية الحريري​ البحث في مشروع القانون الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في ​التعليم العالي​.

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