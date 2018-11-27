النشرة: ورشة اسرائيلية تعمل على إعادة تأهيل وصيانة السياج الحدودي مقابل تلة العديسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "تعمل ورشة اسرائيلية على إعادة تأهيل وصيانة ​السياج الحدودي​ المحاذي للجدار العازل مقابل تلة ​العديسة​، ويسجل انتشار لعدد من الجنود الاسرائيليين خلف هذا الجدار يقابله في الجانب اللبناني إنتشار لعدد من جنود ​الجيش اللبناني​ و​اليونيفيل​ بهدف مراقبة ما يجري".

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