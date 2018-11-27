كلودين عون للمرأة: لا تقبلي بالعنف وهناك قانون اليوم يحميكي

علّقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية ​كلودين عون روكز​ على حملة "بكير عليا"، لافتة إلى ان "قضية حقوق المرأة عالمية ولا يوجد نضال لم يأخذ وقتا في العالم، واليوم المجتمع تطور وتغيرت الحاجات"، وقالت "بكير على الفتاة ما دون الـ18 ان تاخذ قرارات مصيرية ك​الزواج​ وتربية الاطفال".

ولفتت في حديث إذاعي إلى ان "يوم أمس، وقع 10 نواب على اقتراح تعديل قانون حماية الرأة من العنق ونأمل مناقشته بسرعة وطرحه على الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ بهدف اقراره". وشددت على ان "​العنف​ مرقوفض بكل أشكاله وليس فقط الجسدي، بل العنف معنوي والجنسي أيضا".

ووجهت رسالة إلى المرأة بالقول: "لا تقبلي بالعنف وهناك قانون اليوم يحميكي"، وأضافت "لا يجب على المرأة ان تقبل بأي عنف يمارس عليها من قبل والدها أو زوجها أو من قبل أي أحد آخر".