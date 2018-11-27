النشرة: سقوط جريح بحادث صدم على الاوتوستراد الشرقي لصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صبدا ان ​سيارة​ صدمت على الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​ بالقرب من تقاطع ايليا دراجة كهربائية ما ادى الى اصابة سائقها بجروح نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة.

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