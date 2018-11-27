التيار المستقل: لا حل في الافق الا عبر تشكيل حكومة حياد وطني

اشار المكتب السياسي للتيار المستقل إلى أنه " في هذه الأزمة الاقتصادية والمالية و الاجتماعية والبيئية، والشلل السياسي الخطر والمرير على كل المستويات،الناتج عن تشبث معظم المسؤولين بمعايير المحاصصة وتقاسم المغانم خلافا للدستور لا حل في الافق الا عبر تشكيل ​حكومة​ حياد وطني من " التكنوقراط " اصحاب الاختصاص،تعمل وفقا لاحكام ​الدستور​ ،لتنقذ الوطن من ازمة الانهيار الحتمي"، معتبرا أن " آخر الدواء الكي بحكومة مصغرة من عسكريين لا يتاثرون بتدخل اقطاب ال​سياسة​، تنكب على انقاذ البلد من الفوضى التي يتخبط بها باقتلاعها من الجذور".

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