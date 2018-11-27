مروان شربل: اذا لم تكن الحكومة منسجمة مع بعضها لا يمكن ان تعمل

اشار الوزير السابق ​مروان شربل​ الى ان المواطن لا يهمه من يربح او يخسر في الحكومة بل يهمه ان يربح الوطن، وحين يخسر الوطن يخسر الجميع، واذا لم تكن الحكومة منسجمة مع بعضها لا يمكن ان تعمل وانا لست متأملا بهذه الحكومة. وسأل عن الانسجام بين ​التيار الوطني الحر​ و​القوات اللبنانية​ في الحكومة، ورأى ان اي طرح من اي فريق سيقابله مشادة من قبل الفريق الاخر.

واوضح شربل في حديث لاذاعة "الرسالة"، ان البلد عليه 100 مليار دولار دين، والدول الغربية اعطتنا 11 مليار دولار اضافية ولبنان لا يستطيع تسديد هذا الدين، وهناك مشروع توطين يحضر للبلد لاعفاء لبنان من الديون، مؤكدا ان سلاح ​حزب الله​ يمنع ​التوطين​ في لبنان.