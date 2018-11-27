المريخ يكمل الموسم الأفريقي بـ”23″ لاعباً

سيكون على فريقي الهلال والمريخ إكمال الموسم الأفريقي بعدد اللاعبين الذين تم إعفاؤهم في فترة القيد الأولى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فقط والمنتهية في “15” نوفمبر الجاري، بحكم إن فترة قيد اللاعبين الثانية في “كاف” تنقضي في “31” يناير من العام المقبل أي قبل فتح نافذة الانتقالات التكملية في السودان .

إضافة الى عقوبة الحظر المفروضة من “فيفا” على نادي المريخ، وتضم قائمة المريخ الأفريقية “23” لاعباً فقط بعد فشل تسجيل اللاعب السماني، وإخلاء النادي خانة لحارسه السابق “جمال سالم” رغم إعتماد تسجيله من إتحاد الكرة السوداني في كشوفات الهلال .

بينما وبحسب صحيفة الرياضية يضم الكشف الأفريقي للهلال “25” لاعباً، وهم جميع لاعبي الفريق الأول، بينما لم يتم تقييد الثنائي ولاء الدين موسى و”مؤمن عصام” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)