التحضير لإنطلاقة دورة سفراء الجزيرة بكلية الإعلام بجامعة إفريقيا، ومؤتمر صحفي لنائب مدير الجامعة وقناة الجزيرة يوم ” غدٍ الأربعاء “

يعقد راعي دورة برنامج سفراء الجزيرة، الدكتور “موسى طه تاي الله”، نائب المدير للشئون العلمية والثقافية بجامعة إفريقيا العالمية، بمعية السفير د. خضر هارون عميد كلية الإعلام، مؤتمر صحفي يوم غدٍ الأربعاء 28 نوفمبر 2018، بقاعة البروفيسور حسن مكي، عند الساعة 11 صباحاً، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

ويتناول المؤتمر برنامج دورة سفراء الجزيرة، إضافة للأنشطة العلمية الأخرى بجامعة إفريقيا العالمية، والدعوة موجهة لكافة وسائل الاعلام المحلية والعالمية والمهتمين.

ويتم إفتتاح الدورة بتشريف الأستاذ مأمون حسن إبراهيم وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، يوم السبت الأول من ديسمبر الثامنة صباحاً، بقاعة البروفيسور حسن مكي، بالمجمع الشرقي، كلية الاعلام.

وبحسب إفادة “د. محمد دفع الله” رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام، لـ “أخبار الخليج 365” أن “دورة سفراء الجزيرة” تأتي في إطار الشراكة الذكية التي عقدتها جامعة إفريقيا العالمية مع معهد الجزيرة للاعلام، وكان نتاج هذه الشراكة إقامة دورات تدريبية سنوياً ضمن برنامج “سفراء الجزيرة”، والتي نفذت منها الدورة الأولى في العام الماضي، وتأتي هذه الدورة هذا العام متزامنة مع دورات “الإعلامي الشامل” التي تقيمها الكلية.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)