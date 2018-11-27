اختلاف أسعار المحاصيل بالقضارف حسب الكاش والشيكات

كشفت مصادر موثوقة بأسواق المحاصيل في مدينة القضارف، عن انتشار ظاهرة تنوع بيع المحاصيل عبر الشيكات بزيادة في الأسعار.

وذكرت مصادر في السوق، أن البيع اصبح بثلاثة أوجه (كاش وشيك) بجانب جزء بالشيك وجزء بالكاش، وأوضحت أن أسعار أردب الفتريتة بلغت 1770 جنيه بالكاش و2 ألف جنيه (بالشيك) .

وبحسب صحيفة الجريدة فيما بلغت أسعار أردب الدخن 3 آلاف و500 جنيه بالكاش و4 آلاف بالشيك، وبلغت أسعار الذرة ودباكو 2 ألف و500 جنيه بالكاش مقابل 2 ألف و800 جنيه بالشيك، فيما بلغ أردب ود أحمد 2 ألف و200 جنيه بالكاش مقابل 2 ألف و500 جنيه بالشيك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)