خبير: الاستثمار بالصكوك المالية خاسر في ظل التضخم

حذر أستاذ الاقتصاد بروفيسور عبدالله الرمادي، من الأخطاء في إصدار الصكوك المالية، مبيناً أن البنك المركزي أخطأ في إصدار صك بريق الخاص بشراء الذهب من التعدين الأهلي بصورة مشابهة لما حدث بالصكوك والأوراق المالية السابقة مثل شهامة وأخواتها .

موضحاً أنه في ظل معدلات تضخم جامح وصل إلى 66 – 68% سيتعرض أصحاب الصكوك لخسائر نتيجة تآكل قيمة الصك بسبب التضخم المستمر .

وقال الرمادي إن صاحب الصك عند شرائه في بداية العام بمبلغ معين هذا المبلغ بنهاية العام يفقد جراء التضخم الجامح 66% من قوته الشرائية وقيمته الحقيقية، مضيفاً: “عندما تأتي لتسلمه قيمة الصك زائد الربح المحدد بقيمة 25 – 30% بالنسبة إلى بريق معنى ذلك أنه يخسر الفرق الـ38 المتبقية، وفي نهاية المطاف هذا استثمار خاسر بالنسبة له، لهذا أرى أنه لن ينجح وسيواجه بكساد ولن يجد من يشتريه” .

وأوضح الرمادي بحسب صحيفة الجريدة أنه في تقديره يمكن أن يربط المركزي قيمة ما يدفعه مشتري الصك بالذهب، بمعنى أن يحدد أنك تشتري عشرة جرامات ذهب ويحدد لها العيار وبعد مضي شهر أو ستة أشهر أو عام، يقيم سعر الذهب في ذلك الوقت ويبيع مالك الصك بسعر الذهب في ذلك اليوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)