بكري المدينة يغادر إلى القاهرة ويغيب عن مباراة الأوغندي

أصبح بكري المدينة مهاجم الفرقة الحمراء الغائب الأبرز عن مباراة المريخ أمام “فابرز الأوغندي” بعد أن أمن مجلس الإدارة على سفره لتلقي العلاج بالقاهرة. وقال رئيس القطاع الرياضي بالمريخ اللواء كمال شقاق حسب صحيفة الصدى أن بكري المدينة يعاني من إصابة ولن يستطيع المشاركة أمام “فابرز الأوغندي”، مشيراً إلى أن المجلس أمن على الإسراع في علاج اللاعب بالقاهرة للاستفادة منه في مقبل المواجهات بعد أن تجددت إصابة بكري في العضلة الخلفية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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