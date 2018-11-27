غياب الرباعي عن مران المريخ.. والجس يؤدي تمارين تأهيل

أدى فريق الكرة بنادي المريخ مراناً مسائياً على ملعبه امتد لأكثر من ساعتين قام فيه المدرب بمحاولة وضع خطة محكمة من أجل النيل من الأفاعي الأوغندي في مباراة الغد. وكان الزلفاني قد حاضر اللاعبين قبل التدريب حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد لأن المباراة لا تحتمل أي نتيجة غير الفوز المريح الذي يمكن الفريق من تخطي عقبة الأوغندي والظهور في دور الستة عشر للمنافسة، وغاب عن التدريب بحسب صحيفة الصدى كل من بكري المدينة، رمضان عجب وتيري وحمزة داود لعامل الإصابة التي أبعدت الرباعي وقد تبعده عن المشاركة في مباراة الغد ما لم يطرأ جديد.

بدأ لاعب خط دفاع الفرقة الحمراء محمد حماد الجس تمارين التأهيل بالجري حول الملعب بعد الإصابة التي أوقفته لفترة طويلة عن التدريبات مع الفريق وقد يعود اللاعب للمشاركة في مباراة الرد بأوغندا حال اكتملت لياقته البدنية ويأمل الجهاز الفني للمريخ كثيراً في انضمامه إلى المجموعة، قام المدرب بتقسيم اللاعبين تقسيمة كاملة على الملعب كانت بين المرشح والمرابط وشملت الفئة المرشحة نفس ملامح تشكيلة الاتحاد الجزائري وضمت كلا من منجد النيل، أمير، صلاح نمر، ميدو، التاج إبراهيم، التكت، محمد الرشيد، التاج يعقوب، ضياء الدين، محمد عبد الرحمن والنعسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)