السودان تحسم الأخبار حول التطبيع مع "إسرائيل"

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت جهات رسمية وسياسية سودانية عن رفضها القاطع لأي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردًا على الأنباء التي ترددت في الصحافة الإسرائيلية عن نية حكومة الاحتلال إقامة علاقات مع الخرطوم بوساطة من رئيس تشاد الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، إن العداء بين السودان ودولة إسرائيل فكريًا ودينيًا مستمر إلى أن تقوم الساعة.

تزامنًا مع ذلك، دعا رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي، أحزاب المعارضة السودانية إلى الامتناع عن طلب الدعم والمساعدة من "إسرائيل".

كما نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الخضر، وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن حزبه لم يُناقش الأمر في أي من مستوياته.

وكانت مواقع إسرائيلية أكدت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقامة علاقات مع الخرطوم، من أجل فتح الأجواء السودانية أمام الطائرات الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان نتنياهو أنه سيزور دولاً عربية قريبًا، قبل أن يُكشَفَ رسميًا في إسرائيل أن أول هذه الدول هي البحرين، وأن الترتيبات معها وصلت لمراحل نهائية من أجل إخراج العلاقات إلى العلن.