حماس: حكومة الحمدالله لا تصلح للمصالحة

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عن رفض حركته لبقاء حكومة رامي الحمدالله أو اختيارها لتكون "الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاق المصالحة"، مطالبًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية.

وكشف أبو مرزوق عن موقف حركته رسميًا في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء، إذ أكد أن "حكومة الحمدالله جزءٌ أساسيٌ من المشكلة، بل هي التي صنعتها"، مؤكدًا أن المدخل لإصلاح الوضع هو تشكيل "حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية"، على أساس اتفاق بيروت في شهر كانون ثاني/يناير 2017، لتتولى هذه الحكومة تنفيذ المهام المتفق عليها في اتفاقية 2011.

وجاءت تغريدة أبو مرزوق لتؤكد ما نشرته مصادر صحافية بأن حماس تُصرُّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في الوقت الذي تجري فيه تحرّكات جديدة برعاية مصرية أيضًا في ملف إنهاء الانقسام، وقد زار بموجبها وفدٌ من حماس، القاهرة، الأسبوع الماضي، ثم زار وفدٌ من فتح، القاهرة، يوم الأحد، لكن دون الإعلان عن أي تفاهمات جديدة، وحتى دون انتهاء التراشق الإعلامي بين الطرفين.