كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج جديد يتصدر تويتر لكشف انتهاكات قطر لعمال كأس العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "انتهاك قطر لعمال كأس العالم"، قائمة الأكثر تداولا فى العديد من الدول العربية لرصد المعاناة التى يعانى منها العمال المشاركين فى أعمال المبانى الخاصة بكأس العالم، حيث شهد مشاركة كبيرة من المتابعين.

وحاول المتابعين رصد المشاكل الكبيرة التى يعانى منها العمال، مثل نقص الرواتب وعدم حصولهم عليها بانتظام، بالإضافة إلى البذخ الكبير التى تصرفه قطر على الأعمال الإنشائية رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها، بالإضافة إلى سوء حالة السكن والمعاملة وغيرها من الأساليب السيئة التى يعانى منها العمال.

وطالب المغردون بضروة مشاركة منظمات حقوق الإنسان للكشف عن هذه المعاناة ورصدها، متسائلين عن سر غياب هذه المنظمات فى ظل ما يفعله نظام الحمدين من محاولات غض الطرف عن معاناة العمال.