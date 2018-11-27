كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاقيات القطرية التركية.. لكل شيء ثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت زيارة أمير قطر الأخيرة أمس الإثنين إلى تركيا، العلاقات بين البلدين والقائمة على النفعية المطلقة، وفق موقع "أحوال نيوز" التركي.

وتعليقاً على زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى تركيا قال الموقع التركي: "لاشك أن حالة قطر وتركيا هي حالة خاصة في المحيط الإقليمي، فكلاهما لديه مشاكله الخاصة سواء مع جيرانه أو مع دول أخرى.

لهذا يجد أمير قطر في تركيا ملاذاً وفي حكومة العدالة والتنمية خير مناصر خاصةً في الترويج للاسلام السياسي الذي يقرب الدولتين. أما في مقاييس أردوغان، فلكل شيء ثمن.

وأضاف الموقع التركي "لهذا راح يخطب، أردوغان، لدى استقباله أمير قطر، مذكراً القطريين بمواقفه قائلاً: لقد بذلنا جهوداً حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتنا القطريين"، حسب ما نقل "الأحوال" التركية.

وأكد أردوغان، حسب "أحوال نيوز" أن "تركيا وقطر أثبتتا مراراً لبعضهما البعض، أنهما أصدقاء في الأوقات الحرجة"، مذكراً بدعم تركيا العسكري والسياسي والإعلامي لقطر، وبحرص الدوحة على النظام التركي قائلاً إن الدوحة "قدمت أقوى دعم لبلدنا في الساحة الدولية، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016".