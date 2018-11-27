كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: قمنا بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمناهم لأهاليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال التحالف العربي، إن قوات التحالف قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد تأهيلهم.
وأعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، البدء في إجراءات إعادة 15 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية للقتال في صفوفها.
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