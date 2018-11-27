السودان: عداؤنا مع إسرائيل باق إلى قيام الساعة



وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يزور إسرائيل حاليا إنه مستعد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والتوسط بينهما.

من جهته، نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر، وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، وقال إن حزبه لم يناقش الأمر في أي من مستوياته.

وزعمت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن السودان هو الدولة التالية في مسلسل الدول العربية والإسلامية، التي من المتوقع أن تنفتح أمام إسرائيل وتبدأ إقامة علاقات معها، حسبما أوردته فإن الجهود الإسرائيلية السرية تنصبّ الآن على دولة السودان.