كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: عداؤنا مع إسرائيل باق إلى قيام الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة الشك، المزاعم الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لبنيامين نتنياهو إلى الخرطوم، قائلا: إن العداء مع إسرائيل "باق إلى قيام الساعة".
وفي حديثه أمام مؤتمر حول مكافحة المخدرات عقد بالخرطوم، قال جمعة إن "العداء بين السودان ودولة إسرائيل فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة".
من جهته، نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر، وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، وقال إن حزبه لم يناقش الأمر في أي من مستوياته.
وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يزور إسرائيل حاليا إنه مستعد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والتوسط بينهما.
وفي حديثه أمام مؤتمر حول مكافحة المخدرات عقد بالخرطوم، قال جمعة إن "العداء بين السودان ودولة إسرائيل فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة".
من جهته، نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر، وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، وقال إن حزبه لم يناقش الأمر في أي من مستوياته.
وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يزور إسرائيل حاليا إنه مستعد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والتوسط بينهما.
وزعمت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن السودان هو الدولة التالية في مسلسل الدول العربية والإسلامية، التي من المتوقع أن تنفتح أمام إسرائيل وتبدأ إقامة علاقات معها، حسبما أوردته فإن الجهود الإسرائيلية السرية تنصبّ الآن على دولة السودان.
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