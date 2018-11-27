كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطة حقوقية تكشف حالة البحارة الأوكرانيين المعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت القوات البحرية الروسية، يوم أمس الاثنين، بحارة أوكرانيين شاركوا بعملية خرق الحدود البحرية الروسية.

وكشفت مفوضة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، لودميلا لوبينا، اليوم الثلاثاء، خلال حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا بجروح خلال حادثة كيرتش بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت لودميلا: "لقد أقلقني وضع الجرحى الأوكرانيين وكل الأنباء حول وضع صعب لأحد الجنود هو ليس صحيحا، بل هم بخير ويتعالجون وإصاباتهم ليس خطيرة وبالتالي وضعهم جيد ومستقر".

وأشارت الناشطة الحقوقية أن الإصابات مختلفة لدى جميع الجنود، ولكنها ليست خطيرة وهم شباب يافعون والآن هم في المستشفى تحت رعاية الأطباء والخبراء.

واختتمت لوبينا حديثها، قائلة: "أنا في انتظار قرار محكمة والتحقيق في مستقبل كل البحارة الأوكرانيين حتى لا يتم انتهاك حقوقهم بموجب القانون الروسي".

وأصيب 3 جنود أوكرانيين أثناء الحادث بجروح طفيفة وتم تقديم العناية الطبية لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كان قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر اليوم. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.