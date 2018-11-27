عودة البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس فى الإمارات إلى لندن

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عاد البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس فى الإمارات إلى لندن الثلاثاء، بحسب عائلته، بعد يوم على إصدار السلطات الإماراتية عفوا عنه.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس أمس الاثنين، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية.