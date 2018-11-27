كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس فى الإمارات إلى لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاد البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس فى الإمارات إلى لندن الثلاثاء، بحسب عائلته، بعد يوم على إصدار السلطات الإماراتية عفوا عنه.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس أمس الاثنين، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية.
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