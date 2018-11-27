الرجاء يدشن اليوم استعداداته لإياب نهائي الـ”كاف” وهذا موعد رحيل الفريق والجماهير للكونغو

سيعود فريق الرجاء البيضاوي، أمل الكرة المغربية في التتويج القاري هذا الموسم، اليوم الثلاثاء، للتداريب من جديد، وذلك استعدادا للمباراة الهامة، التي ستجمعه بفيتا كلوب الكونغولي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تحقيقه الأهم في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، وانتصاره بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المرتقب أن تشارك جميع العناصر الرجاوية في هذه الحصة التدريبية، باستثناء اللاعب عبد الجليل جبيرة، الذي مازالت مشاركته في مباراة الإياب موضع شك بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

ومن المنتظر أيضا، أن يخوض النسور الخضر، غدا الأربعاء، آخر حصة تدريبية لهم في المغرب، قبل التوجه إلى مطار محمد الخامس، من أجل السفر نحو الكونغو الديموقراطية، في رحلة تنبلغ مدتها حوالي 9 ساعات.

وسطر خوان كارلوس غاريدو، ثلاثة حصص تدريبية في العاصمة الكونغولية كينشاسا، الأخيرة منها ستكون على أرضية ملعب “الشهداء”، من أجل الاستناس بالعشب الصناعي، وكذا معرفة الأجواء التي ستقام فيها مباراة العودة.

وسيكون عضوا المكتب المسير للفريق، رشيد البوصيري، ومصطفى دحنان، في استقبال الفريق المغربي، بمطار كينشاسا، وذلك يعد أن حلا هناك منذ يوم الأحد الماضي، بهدف ترتيب كل الأمور المرتبطة بالإقامة والتنقل وملعب التداريب.

وفي السياق ذاته، سيلتحق المكتب المسير للفريق، برئاسة جواد الزيات، بالبعثة الرجاوية، يوم الجمعة المقبلة، في طائرة ستقل أيضا حوالي 150 رجاوي سيرافقون الفريق إلى كينشايا من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمجموعة الخضراء.

على أن تلحقبها طائرة أخرى ستقل الأنصار، وستصل على الساعة الخامسة صباحا ليوم المباراة، على أن تعود في نفس اليوم، مباشرة بعد اللقاء.

ويسعى “النسر الأخضر” إلى التحليق عاليا من جديد في سماء القارة الإفريقية، وذلك بالحفاظ على مكسب الأهداف الثلاثة التي وقعها في مباراة الذهاب، والتتويج بلقب الـ”كاف” للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الذي حمله سنة 2003.