السجن 26 شهرا للاعب مغربي بتهم متعلقة بالسطو المسلح ببلجيكا

أدانت محكمة “تونهاوت” البلجيكية، أمس، اللاعب الدولي “إسماعيل حميدات” ذي الأصول المغربية والهولندية، بالسجن 26 شهرا، بعد تورطه في مجموعة من الجرائم المختلفة والمتعلقة بالسطو المسلح.

وكشفت مصادر إعلامية أن المحكمة قضت بسجن اللاعب حميدات البالغ من العمر 23 سنة، بعد تورطه في خمسة عمليات متفرقة متعلقة بالسطو على متاجر ومحطة بنزين ومكاتب ومراهنات ببلجيكا.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم اعتقال شخص آخر كان يرافق اللاعب الدولي المغربي الهولندي، حيث حكمت عليه بـ20 شهرا، بعد أن رصدتهما عدسات كاميرات المراقبة، خلال شهر فبراير من السنة الجارية، فيما نفى اللاعب الدولي أمام المحكمة، التهم الموجهة إليه بدعوى أن سيارته كانت لدى أشخاص آخرين استعملوها في عمليات السطو.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب حميدات، لعب لمجموعة من الأندية أبرزها روما الإيطالي، فريق أسكولي، وفيسترلو البلجيكي، فضلا عن لعبه للمنتخب الوطني للشبان والأولمبي، بالإضافة إلى مشاركته في مبارة واحدة مع فريق المنتخب الوطني الأول.